Kayseri'de Kavşak Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Kayseri'de Kavşak Projesi Devam Ediyor

Kayseri\'de Kavşak Projesi Devam Ediyor
28.03.2026 12:40
Kayseri'deki Kartal Kavşağı'nda altyapı güçlendiriliyor, trafik akışı kontrol altında.

Kayseri'de, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler mevcut asfaltı özel kazıma makineleriyle yerinden sökerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Kavşak çevresindeki ağaçlar titizlikle sökülerek farklı alanlara taşınıp koruma altına alınırken, aynı anda altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında kazık çakma işlemleri de sürüyor.

Etaplar halinde ilerleyen çalışmalar süresince alternatif güzergahlar devreye alınırken, trafik akışı akıllı ulaşım sistemleriyle anlık olarak kontrol ediliyor.

Kent genelinde yerleştirilen bilgilendirme levhaları ve yönlendirmelerle sürücülere kolaylık sağlanırken, toplu taşıma hatlarında da gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kavşak Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
