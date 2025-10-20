Kayseri'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Kayseri'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

20.10.2025 00:09
Kocasinan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu Hatun Eğin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi Kayseri- Sivas karayolu 22'nci kilometrede meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eğin yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Hatun Eğin hayatını kaybederken, sürücü Eğin ile kayınbiraderi O.Y. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıüzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımı kontrollü sağlarken, yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Hatun Eğin'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

