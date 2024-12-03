Kayseri'de Kızını Öldüren Baba Hakkında Talep - Son Dakika
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Kayseri'de Kızını Öldüren Baba Hakkında Talep

Sanığın kızı B.E.'yi bıçaklayarak öldürmesi sonrası 'haksız tahrik' ile cezalandırılması talep edildi.

03.12.2024 17:18
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Kayseri'de kızını bıçaklayarak öldüren sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.Y. ve avukatı katıldı. Maktul B.E'nin başka suçtan hükümlü müşteki eşi D.E. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Müşteki D.E. beyanında, bazı hatalar yaptığını ve bu nedenle şu anda cezaevinde olduğunu söyledi.

Sanığın evliliklerine karşı çıktığını öne süren D.E, "Birbirimizi çok seviyorduk. Cezaevinde yolumu bekledi. Evliliğimizde zaman zaman sorunlarımız oldu ancak birlikte yolumuza devam etmeye çalışıyorduk. Keşke sonu böyle olmasaydı." ifadesini kullandı.

Duruşmaya tanık olarak çağrılan sanığın annesi A.Y. tanıklıktan çekildi.

Torunu ile babası arasında istenmeyen evlilik nedeniyle problemler yaşandığını ifade eden M.Y, olayın da bu nedenlerle meydana geldiğini anlattı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.Y. ise savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti.

Y.Y, damadının firari olduğunu öğrenince olaydan birkaç gün önce ikna ettiği kızıyla savcılığa giderek ihbarda bulunduklarını ve D.E'yi yakalattıklarını ileri sürdü.

Kızı ile damadının birbirini sevdiğini anlatan Y.Y, şunları kaydetti:

"Sonrasında kızım, eşini cezaevinde ziyarete gitti. Eşi orada kendisine çok dosyası olduğunu, 10 yıldan önce çıkamayacağını söyleyip, 'Yuvamız yıkıldı' diyerek kızımı kışkırtmış. Kızım da bundan dolayı bana kinlendi. Olay bu nedenle oldu. Olay günü annemin evine gittim. Telefonda konuştuğum kızım, 'Yuvam yıkıldı, bebeğim babasız büyüyecek' diye tepki gösterince ben de 'Kızım uyuşturucu bağımlısından kurtuldun' dedim. Sonrasında evin önünde karşılaştık. Bağırarak geliyordu, eli arkasındaydı. 'Yuvamı yıktın' diyerek başıma taşla vurdu. Başım kanamaya başladı. Şuurumu kaybettim. Elindeki taşı tekrardan havaya kaldırdığını gördüm. Paniğe kapılıp kendimi korumak istedim. O nedenle bıçağımı çıkardım. Öldürme amacım yoktu."

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı 8 aylık bebeği olan B.E. (23), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kızını Öldüren Baba Hakkında Talep - Son Dakika

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