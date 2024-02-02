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Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ahmet U'nun öldürülmesine ilişkin eşi M.U. hakkında Kayseri Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

M.U, iddianamede yer alan ifadesinde, maktul kocası Ahmet U'nun sürekli kendisini darbettiğini öne sürdü.

Eşinin olaydan önce anne ve babasının yanında da kendisine şiddet uyguladığını iddia eden kadın, şunları kaydetti:

"Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti, ardından uyudu. Uyumadan önce de 'seninle yarın görüşeceğiz' diyerek beni tehdit etti. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım."

Tutukla sanık M.U. hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kocasinan ilçesinde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı kocası Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetmişti.