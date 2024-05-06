Kayseri'de lise öğrencilerine yönelik 'Fikir Atölyesi' projesi ile iletişim becerileri geliştiriliyor - Son Dakika
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Kayseri'de lise öğrencilerine yönelik 'Fikir Atölyesi' projesi ile iletişim becerileri geliştiriliyor

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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 'Fikir Atölyesi' projesiyle, öğrenciler hem fikir üretiyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyor. Proje kapsamında öğrenciler, farklı okullardan bir araya gelerek ekip çalışması yapıyor ve ürettikleri fikirleri jüri önünde sunuyorlar. Ayrıca projede öğrencilerin sosyal sorumluluklarını geliştirmeleri de hedefleniyor.

06.05.2024 14:49  Güncelleme: 15:47
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Fikirler bu atölyeden çıkacak

Fikir Atölyesi Projesi Sorumlu Öğretmeni İnayet Eroğlu:

"Projede temel amacımız öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmek"

KAYSERİ - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 'Fikir Atölyesi' projesiyle, öğrenciler hem fikir üretiyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyor.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Fikir Atölyesi' projesi çerçevesinde farklı okuldan projeye katılan öğrenciler, Melikgazi Belediyesi Gesi Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Ürettikleri fikirler üzerinde ekip olarak çalışan öğrenciler, çalışmalarını jüri önünde sunarak, iletişim becerilerini de geçiştiriyor. Projeye katılan öğrenciler 30 saat süren ekip çalışması sonucu fikirlerini geliştiriyor.

"Sosyal sorumluluklarını geliştirmelerini hedefliyoruz"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE personeli ve Fikir Atölyesi Projesinin Sorumlu Öğretmeni İnayet Eroğlu, projede amaçlarının öğrencilerin ekip çalışmasını öğrenmesi ve iletişimlerini geliştirmeleri olduğunu söyledi. Öğrencilerin sosyal sorumluluklarını geliştirmelerini hedef koyduklarını dile getiren Eroğlu; "Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında fikir atölyesi projesini hayata geçirdik. Bu ikinci fikir maratonumuz. Proje, gençlerin bir araya gelerek, 30 saat gibi kısa bir sürede fikirlerini ilgilendikleri konuları değerlendirerek, bir çalışma yapmalarını sağlıyor. Bu çalışma sonucunda da bir proje ortaya sunuyorlar. Bu projeleri daha sonra jüri önünde sunuyorlar. Bu projede temel amacımız öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmek. Yanı sıra onların takım içerisinde hareket etmelerini, sosyal sorumluluklarını geliştirmelerini hedefliyoruz. Öğrenciler bir arada çalışarak, kısa sürede bir ürün ortaya koymaya çalışıyorlar. Hem de sosyalleşiyorlar. Bu açıdan öğrencilerin kişilik gelişimleri için de son derece faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Çok yararlı bir proje"

Projenin çok yararlı olduğunu ifade eden öğrencilerden Nisanur Kılınç; "Sadece okul dışında bir etkinliğimiz yoktu. Sadece okul içerisindeki arkadaşlarımız ile konuşuyorduk. Bunun sayesinde tanımadığımız okullardaki insanlarla tanıştık. Onların nasıl bir eğitim aldığını öğrendik. Eğitimlerimizi karşılaştırdık. Hepimizde çok güzel eğitim aldığımızı düşünüyoruz. Buradan da okullarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu proje bana daha sabırlı olmamı öğretti. İnsanlarla nasıl iletişim kuracağımı öğretti. Böyle bir ortamda yeni kurallar içerisinde nasıl davranacağımı daha iyi öğretmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Böyle bir şans bizim için çok önemli"

Bir diğer öğrenci İlayda Ünal ise böyle bir projeye katılma şansının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Bu proje bizim için çok değerli bir proje. Böyle bir şans bizim için çok önemli. Buraya gelip, kendi fikirlerimizi üretebilmemiz, fikirlerimizi projeye dönüştürebilmemiz ve bu projelerinde devamının gelebilecek olma ihtimali bizim için çok değerli. Bu yüzden kendi takımımızla birlikte her şeyimizi ortaya dökerek, bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Biz arkadaşlarımızla daha önce başka projelerde yer almıştık. Takım ruhumuz vardı. Böyle bir proje ilk defa olmasına rağmen çok kolay bir şekilde organize olabildik. Bu yüzden fikirlerimizi birbirimize çok güzel aktarıp, çok kolay ne istediğimizi biliyoruz. Bu nedenle bizim için hiçte sıkıntılı bir süreç değildi. Çok basit bir şekilde hallettik."

Kayseri\'de lise öğrencilerine yönelik \'Fikir Atölyesi\' projesi ile iletişim becerileri geliştiriliyor
Kaynak: İHA

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