Kayseri'de Melek Gül'ü öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 14,5 yıl hapis aldı - Son Dakika
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Kayseri'de Melek Gül'ü öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 14,5 yıl hapis aldı

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Kayseri\'de Melek Gül\'ü öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 14,5 yıl hapis aldı
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Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin binasına giden emekli başçavuş İlhan Şahan, apartman görevlisi E.G.'nin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet ve 14,5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme sanık hakkında takdir indirimi uygulamadı.

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu binaya giden ve burada karşılaştığı apartman görevlisi E.G.'nin eşi Melek Gül'ü (36) bıçaklayıp ölümüne neden olan emekli başçavuş İlhan Şahan, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ile 14,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 8 Aralık'ta, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Şahan, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu emekli hemşire eşi Yasemin Şahan'ın oturduğu eve gitti. Binaya giren Şahan, bu sırada karşılaştığı ve henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı apartman görevlisi E.G.'nin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Çıkan arbedenin ardından eşinin dairesinin önüne giden İlhan Şahan, yanındaki baltayla kapıyı kırmaya çalıştı. Ancak kapıyı kıramayan Şahan, kaçtı. Polisin takibiyle yakalanan İlhan Şahan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ŞİDDET VE TEHDİT KIBRIS'TA DA SÜRMÜŞ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından İlhan Şahan hakkında, 'Kadını kasten öldürme' ve 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın eşine yönelik sistematik şiddet ve tehdit geçmişi de gözler önüne serildi. Hazırlanan iddianamede, Yasemin Şahan'ın geçen yıl haziran ayında uğradığı şiddet nedeniyle kadın sığınma evine sığındığı ve eşinden şikayetçi olduğu belirtildi. Şahan'ın daha sonra küçük oğlunu da yanına alıp izini kaybettirmek amacıyla Kıbrıs'a taşındığı, ancak sanık İlhan Şahan'ın tehdit mesajlarına devam ettiği aktarıldı. Eşinin adresini tespit ederek Kıbrıs'a giden sanığın, buradaki şikayet üzerine 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Geçen yıl haziran ayında yeniden Kayseri'ye dönen Yasemin Şahan'ın, ağustos ayında eşinin tekrar kapısına dayanması üzerine 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Bu süreçte İlhan Şahan'ın, kayınvalidesinin başına çekiçle vurarak yaraladığı ve bu suçtan da 2 ay tutuklu kaldığı iddianamede yer aldı. Sanığın olaydan 4 ay önce de binaya gizlice girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansırken, eşine gönderdiği tehdit içerikli ses kayıtları da delil olarak dosyaya girdi.

'HER TÜRLÜ CEZAYA RAZIYIM'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İlhan Şahan ile öldürülen Melek Gül'ün şikayetçi eşi E.G., ablası ve sanığın boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Şahan hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık İlhan Şahan, "Mahkemenizce tayin edilecek her türlü cezaya razıyım" dedi.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuklu sanık İlhan Şahan'ı, Melek Gül'e yönelik eyleminden dolayı 'Kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eşine karşı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanık hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulanmadı.

Kaynak: DHA
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