Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na Necmettin Erbakan'ın adı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na Necmettin Erbakan'ın adı verildi

Kayseri\'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'na Necmettin Erbakan\'ın adı verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayan bulvara eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi. Bulvarın ulaşıma açılması dolayısıyla düzenlenen törende, Erbakan'ın adının, vefatının 13. yılında verildiği belirtildi. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını ifade etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da şehirde gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

27.02.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayan bulvara eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bulvarın ulaşıma açılması dolayısıyla düzenlenen törende, Erbakan'ın adının, vefatının 13. yılında Kayseri Havalimanı güzergahındaki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayan yeni bulvara verildiğini söyledi.

Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını belirten Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Geçmişten ders alarak, şehrimizi, ülkemizi daha güzel geleceklere hazırlama yönünde gayret gösterme durumundayız. Bu anlayış içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yaparken Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın şahsında, onun dünya görüşünü, felsefesini sahiplenerek yol alan, geçmişte kendisinin il başkanlığını yapmış, milletvekilliğini yapmış, belediye başkanlığı sürecinde bulunmuş birisiyim."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da şehirde gerçekleştirdiği çalışmalar için Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayseri'de ciddi hizmetler yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından, 6 kilometrelik 6 şeritli duble yol, trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan, Kayseri, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na Necmettin Erbakan'ın adı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:01:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na Necmettin Erbakan'ın adı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement