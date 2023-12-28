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Kayseri'de narenciye yüklü tır demir yoluna devrildi - Son Dakika
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Kayseri'de narenciye yüklü tır demir yoluna devrildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Mersin'den Samsun'a giden narenciye yüklü bir tır, kontrolden çıkarak demir yoluna devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, tekeri patladığı için aracın kontrolünü kaybettiğini belirtti. Narenciyelerin toplanması ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kayseri\'de narenciye yüklü tır demir yoluna devrildi
28.12.2023 - 10:43,
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde narenciye yüklü tır demir yoluna devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Mersin'den Samsun'a giden N.G. yönetimindeki 33 ANV 107 plakalı narenciye yüklü tır, Niğde-Kayseri kara yolu İncesu OSB yakınlarında kontrolden çıkarak, yola paralel uzanan demir yoluna devrildi.

Tırın dorsesindeki narenciyeler demir yoluna saçıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü N.G, tekeri patladığı için aracın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.

Narenciyelerin toplanması ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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