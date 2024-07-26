Kayseri'de Otomobil Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Otomobil Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazada ayrıca bir kişi hayatını kaybederken, üç çocuk da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü ve ailesinin depremlerde evlerinin yıkıldığı için Ankara'ya taşındığı ve Gaziantep'e tatil için giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

26.07.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri- Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi'nde dün, S.D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B'nin (69) kullandığı 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Faruk B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Faruk B'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada, S.D. ve eşi L.D. (32) olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocukları D.D. (12), H.D. (5) ve H.C.D. yaralanmıştı.

Öte yandan, S.D. ve ailesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı, Ankara'ya taşındıkları, tatil için Gaziantep'e giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Gaziantep, Kayseri, Otopsi, Ankara, Tatil, Çocuk, Acil Durum, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Otomobil Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Otomobil Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement