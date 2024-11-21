Kayseri\'de Otomobilinde Tabancayla Vurulan Bir Kişi Yaralandı

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde N.T., otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak yaralı bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde meydana geldi. N.T.'nin bulunduğu 38 AIF 037 otomobilden kim ya da kimler tarafından ateşlendiği bilinmeyen silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda oturan N.T.'nin yaralandığını belirledi. N.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.