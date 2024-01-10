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Kayseri'de Polis Ekipleri 3 Hükümlüyü Yakaladı - Son Dakika
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Kayseri'de Polis Ekipleri 3 Hükümlüyü Yakaladı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı. Ayrıca, 1110 lira idari para cezası olan bir kişi de yakalandı. Yakalanan 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Aynı ekipler, bir haftada yakalama kararı bulunan 22 kişiyi de yakaladı.

Kayseri\'de Polis Ekipleri 3 Hükümlüyü Yakaladı
10.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 10:54
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Kayseri'de polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.N. ve 10 yıl hapis cezası bulunan V.A'yı yakaladı.

Ekipler ayrıca 1110 lira idari para cezası olan B.E'yi de yakaladı.

Yakalanan 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA
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Kayseri, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ceza, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

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