Kayseri\'de polis memuru şehit edildi, 8 sanığın yargılanması başladı

Kayseri'de, polis memurunun kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde tüfekle vurularak şehit edilmesiyle ilgili biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar H.T, M.T, M.C, C.T, İ.C, H.T, ve M.C. ile maktul polis memuru Murat Akpınar'ın eşi, ağabeyi, diğer müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık A.T, savunmasında kötü bir kazaya sebebiyet verdiği için pişman olduğunu söyledi.

Olayın kazara gerçekleştiğini iddia eden A.T, "Karşı taraf sopalarla üstüme gelince arabadan aldığım tüfekle 3 el havaya ateş ettim. O sırada yaşanan münakaşada arkamdan biri çekince yere düştüm. Ben kimseyi hedef alıp ateş etmedim. Yere düşünce tüfek kazara ateş aldı ve oraya gelen polis memuru vuruldu. Beni kimse azmettirmedi. Y.C, bana müdahale edince tüfek yanlışlıkla ateş aldı." diye konuştu.

Tutuksuz sanık M.T. de kimseyi azmettirmediğini ve böyle bir olayın içinde olmaktan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

C.T. ise kendi aracında bulunan tüfeği olay yerinde A.T'nin elinde görünce şaşırdığını ileri sürerek, "Tüfeği nasıl aldığını bilmiyorum. A.T. havaya ateş ediyordu ve birileri onu tutuyordu. Ben kimsenin yaralandığını görmedim." dedi.

M.C. ise tartışmayı ağabeyi Y.C'nin haber verdiğini ve bunun üzerine olay yerine gittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Olay yerine iyi niyetle gittim. Orada yaşadığımız tartışmadan dolayı ben büyüklerden özür diledim. Daha sonra, M.T, H.T. ve A.T. gelince ortalık karıştı. M.T. ve H.T, A.T'ye beni hedef almasını söyledi. Tüfeğin olduğu arabayı H.T. açtı. M.T, beni göstererek 'sık' dedi. C.T. de beni gösterip 'sık' diyordu. Polis memuru benim yanımdaydı. Ateş ederken polisi de görüyordu. Bana ateş edince polis memuru da vuruldu."

Olay

Kocasinan ilçesinde 13 Ağustos 2023'te, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edilmişti. Burada A.T'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Murat Akpınar göğsünden, kıraathane önünde bulunan M.Ç. ve C.T. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Polis memuru, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün sonra şehit olmuştu.