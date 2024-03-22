Kayseri'de polis memurunu tüfekle vurarak şehit eden sanığa 41 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de polis memurunu tüfekle vurarak şehit eden sanığa 41 yıl hapis cezası

Kayseri\'de polis memurunu tüfekle vurarak şehit eden sanığa 41 yıl hapis cezası

Kayseri'de polis memurunun kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde tüfekle vurarak şehit eden sanık 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

22.03.2024 16:28
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Kayseri'de, polis memurunun kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde tüfekle vurarak şehit eden sanık 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.T, tutuksuz sanık İ.C, maktulün eşi ve ağabeyi ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan H.T, M.T, M.C, H.T, C.T. ve M.C. duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı önceki mütalaasını yineleyerek, sanıkların "kasten öldürme", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme başkanı tarafından son söz sorulan sanık A.T, öldürme kastı olmadığını öne sürdü. Pişman olduğunu iddia eden sanık, "Kimseye namlu doğurtmadım. Kazara oldu. Keşke ben vurulsaydım." dedi.

Sanık İ.C. ise suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.T'ye "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl, iki ayrı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 3 ay ve "yaralama" suçundan 2 yıl, sanık C.T'ye ise "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olay

Kocasinan ilçesinde 13 Ağustos 2023'te, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edilmişti. Burada A.T'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Murat Akpınar göğsünden, kıraathane önünde bulunan M.Ç. ve C.T. ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Polis memuru, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün sonra şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Olaylar, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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