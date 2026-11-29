Kayseri'de rezidans kavgasında 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir rezidanda gece saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre tabancayla yaralanan 19 yaşındaki kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Kayseri'de bir rezidansta meydana gelen kavgada M.Y. (18) tarafından tabancayla vurularak yaralanan O.G. (19), hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'taki bir rezidansta meydana geldi. O.G. ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre M.Y., üzerinde bulunan tabancayı çekerek O.G.'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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