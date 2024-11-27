Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Projesi Başlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve ihale aşamasına gelen Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Projesi ile kentte şehir içi ulaşımda kullanılan 79 tramvayın elektrik ihtiyacının karşılanması planlanan tribünlerin kanatları yola çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamından İncesu Fırınönü mevkisinde yapılması planlanan RES projesinin türbinlerine ait kanatlar, İzmir Alsancak Limanı'ndan Kayseri'ye 80 araçla sevk ediliyor.

Türbin parçaları arasında yer alan kanat, kule, nacel ve hub, montaj planına uygun şekilde peyderpey Kayseri'ye getirilecek. En büyüğü 81,5 metre, en ağırı 155 tona sahip dev parçalar montaj edildiğinde, 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaşacak. Bu yükseklik yaklaşık 65 katlı bir binaya eşdeğer olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu projeyle toplu ulaşım hizmetlerinde kendi kaynaklarını kullanarak enerji üretimine başlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Projenin Türkiye'ye örnek olacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ulaşım hizmetleri alanında kendi enerjimizi üretmek için mevsim koşullarındaki zorluklara rağmen büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sevkiyatımız başladı. Bu proje, hem çevreci ulaşım çözümleri hem de kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı açısından Türkiye'ye örnek olacak. Belediye hizmetleri alanındaki yenilikçi, çevreci çözümler ile geliştirilen bu projelerin, Kayseri'nin vizyonunu ortaya koyuyor oluşu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."