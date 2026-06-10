Kayseri'de sağanakta istinat duvarı çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de sağanakta istinat duvarı çöktü

Kayseri\'de sağanakta istinat duvarı çöktü
10.06.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Kopan taş ve toprak parçaları bir eve ve çevreye zarar verirken, ekipler yolu trafiğe kapatarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

KAYSERİ'de sağanak nedeniyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı aşırı yağışın etkisiyle çöktü. İstinat duvarından kopan taş ve toprak parçaları, aşağıda bulunan evin bir bölümü ile çevreye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvarın çöktüğü yolu trafiğe kapadı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sağanakta istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:13:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de sağanakta istinat duvarı çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.