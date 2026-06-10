Kayseri\'de sağanakta istinat duvarı çöktü

KAYSERİ'de sağanak nedeniyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı aşırı yağışın etkisiyle çöktü. İstinat duvarından kopan taş ve toprak parçaları, aşağıda bulunan evin bir bölümü ile çevreye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvarın çöktüğü yolu trafiğe kapadı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.