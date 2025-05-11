Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti - Son Dakika
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Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

Kayseri\'de şehit anneleri, Anneler Günü\'nde evlatlarının kabri başında dua etti

Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde, Kartal Şehitliği'nde bulunan çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

11.05.2025 13:23
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Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde, Kartal Şehitliği'nde bulunan çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

Anneler Günü'nde Kartal Şehitliği'ne gelen şehit anneleri, oğullarına duyduğu özlemi gidermeye çalıştı. Anneler, çocuklarının kabrine çiçekler bıraktıktan sonra dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaret sırasında duygulanan anneler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram, AA muhabirine, oğlunun 15 sene önce şehit olduğunu söyledi.

Bayram, 15 senedir gözlerinin uyku görmediğini belirterek, Anneler Günü için sabahın erken saatlerinde oğlunun yanına mezarlığa geldiğini ifade etti.

Oğlunun hatıralarıyla yaşadığını vurgulayan Bayram, "Sabah 7'de geldim. 7'den beri konuşuyorum yavrumla. 'O ölmedi' diyorum. Oğlumla gurur duyuyorum." dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ise Anneler Günü'nün hüzünlü geçtiğini söyledi.

Eraslan, "O bize Anneler Günü'nde çiçekle, hediyesiyle gelip kutlayacağına biz getirdik çiçeğimizi. Zaten o bana Anneler Günü'nün en büyük hediyesi." dedi.

Anneler Günü'nde oğlunun çocukluk dönemlerini hatırladığını anlatan Eraslan, "Özel günlerde içimiz buruk. Çünkü o yok yanımızda. Her şeyimiz onsuz. Vatan sağ olsun. Evimin tek erkek oğluydu, 2 de kızım var. Yani vatan, bayrak, bizim rahat yaşamamız için onlar gençliğinden, hayallerinden, hayatlarından oldular." şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak, hepsine minnettar olduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatanı için şehit olanlara ve annelere minnettar olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından il protokolü, şehit annelerine gül verdi, şehitlerin kabirleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti - Son Dakika

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