Şehit Polis Memurunun Kızı Okula Götürüldü - Son Dakika
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Şehit Polis Memurunun Kızı Okula Götürüldü

Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2019 yılında şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif'i okula götürmek için makam aracıyla yola çıktı. Elif, Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu'na polis konvoyuyla taşındı. Ayrıca, 2015 yılında şehit olan polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep de, polisler tarafından evinden alınarak okuluna götürüldü. Her iki olayda da şehitler anılırken, öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

09.09.2024 17:49
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Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif'i 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk gününde makam aracıyla okula götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde Aydın, 2019 yılında Kayseri'de şehit olan polis memuru İlhan Obaşı'nın kızı Elif'i evinden alarak makam aracına bindirdi. Polis araçları ve motosikletlerin de eşlik ettiği konvoy, Elif'in eğitim gördüğü Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokuluna geldi.

Paylaşımda yer alan açıklamada, "Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 2015 yılında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un ortaokula başlayan kızı Zeynep Ersoy da ilçede görev yapan polislerce evinden alınarak okuluna götürdü.

Babasının isminin verildiği okula polis arabalarından oluşan konvoyla götürülen Zeynep Ersoy'a, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de eşlik etti.

Kaynak: AA

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