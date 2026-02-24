Kayseri'de Sosyal Deney 16 Milyon İzlenme Aldı

KAYSERİ'de, kamu kurumunun basın yayın biriminde çalışan Caner Yılmaz'ın (42), Koreli içerik üreticisinden etkilenip, kentte çocuklara yönelik yaptığı sosyal deney videosu, sanal medyada 16 milyon görüntülendi. Yurt içi ve dışından çok sayıda mesaj alan ve Batman'ın Kozluk ilçesindeki köy okulunda görev yapan öğretmenin isteği üzerine Caner Yılmaz çocuklara oyuncak gönderdi.

Kentte, bir kamu kurumunun basın ve yayın biriminde fotoğrafçı olarak çalışan Caner Yılmaz, Koreli bir içerik üreticisinden etkilenerek onun çekmiş olduğu videonun benzerini Kayseri'de çekmeye karar verdi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik sosyal deney yapan Yılmaz, bu anları da sanal medya hesabından paylaştı.

Sanal medyada 16 milyon görüntülenen sosyal deney, köy okullarındaki çocuklara 'umut' oldu. Videoda, kentte Cumhuriyet Meydanı'nda çocukların önünden geçerek yere oyuncak düşüren Yılmaz'ı gören çocuklar, oyuncağı yeniden kendisine vermek için peşinden koştu. Çocukların oyuncak ile davranışlarının ölçülmesi sonrası Yılmaz tarafından yere düşürülen oyuncaklar, kendisine geri getiren çocuklara hediye edildi. Video, sanal medyada hızla yayılırken, sadece Caner Yılmaz'ın kendi hesabından 16 milyondan fazla görüntüleme aldı. Yılmaz, yurt içi ve dışından çok sayıda mesaj aldığını söyledi.

'ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA DÜLER'

Yaptığı sosyal deneyin, farkındalığa dönüşmesinden mutlu olduğunu söyleyen Caner Yılmaz, "Bu videoyu Güney Koreli bir arkadaştan görüp ondan ilham aldım ve 'Bunu neden Kayseri'de yapmayayım' diye düşündüm. Bunu yaparken emin olun bu kadar izlenme gibi bir kaygım olmadı. 16 milyon izlenme aldı. Amacım, çocukların oyuncak düşerkenki yüzündeki gülümsemeleri ve kaybettiğimiz değerlere sahip çıkmaktı. Videoyu çektikten sonra arkadaşımla birlikte ağladık. Yetiştiren anne ve babalara helal olsun. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Çocuk gülerse, dünya güler" diye konuştu.

'SABAHA KADAR OYUNCAKLARLA UYUMUŞLAR'

Aldığı tepkilere de değinen Yılmaz, "Bir çocuğun yüzündeki gülümseme milyon izlenmeden daha önemli. Sokakta çöp toplayan süpürgeci ağabeyden, park-bahçede çalışan ağabeylerimizden, toplumun her kesiminden, eski ve yeni bakanlarımızdan çok sayıda tebrik telefonu aldım. Birçok siyasetçi tebrik etti. Batman'da da bir köy okulundan oyuncak isteği aldım. Güzel notlar yazarak Kozluk'a gönderdim. Öğretmen arkadaş da onların yüzündeki o mutluluğu video kaydıyla bana gönderdi. O anı unutmam mümkün değil. Eşimle ağladık. Sabaha kadar çocukların oyuncaklarıyla uyuduklarını söyledi. Şimdi de Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir köy okuluna oyuncak göndereceğim" ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki köy okulunda görevli öğretmenin isteğiyle oradaki çocuklara oyuncak gönderen Yılmaz, şimdi ise Ağrı'nın Tutak ilçesindeki bir köy okuluna da oyuncak göndermek için hazırlık yapıyor.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,