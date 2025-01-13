Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Sürüyor - Son Dakika
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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Sürüyor

Kayseri\'de Sultan Sazlığı Milli Parkı\'nda Yangın Sürüyor

Kayseri'nin Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, sulak alana yayılınca itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı bildiriliyor. Yangın, büyük bir bölümde etkili olurken, ekipler müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13.01.2025 13:37  Güncelleme: 13:40
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KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın sürüyor. Alevlerin sulak alana yayılması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı öğrenildi.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçe sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, sazlığın büyük bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor. Yangının sulak alana yayılması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı bildirildi.

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Sultan Sazlığı, Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasıdır. Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında kalan Sultan Sazlığı, Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden biri olarak biliniyor. 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Sürüyor - Son Dakika

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