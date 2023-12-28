Kayseri\'de Sünnet Düğününde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 8 Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de sünnet düğününde başlayan ve silahlı kavgaya dönüşen, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yargılanan 8 sanığa 26 yıl 3 ay ile 37 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu müşteki sanık Y.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanıklar A.K, F.K, M.E.G, Ö.T, R.K, Y.K. ve A.K. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıkların avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yaptığı duruşmada sanık Y.T, olay gecesi karşı tarafın kendilerine silahla ateş açtığı yerin karanlık olduğunu, o yöne doğru silahla karşılık verdiğini öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan A.K, R.K. ile F.K'ye "öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 kez 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Y.T, A.K, M.E.G, Ö.T. ve Y.K'yi "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, "öldürmeye teşebbüsten" ise 2 kez 5 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Y.T'nin tutukluluk halinin, diğer sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.

Olay

Kayseri'de 21 Ağustos 2022'de sünnet düğününde tartışıp kavga ettikten sonra ayrılan iki grup arasında, sonrasında Buğdaylı Mahallesi'nde tüfek ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavga yaşanmıştı.

Kavgada silahla vurulan A.F. hayatını kaybetmiş, A.K. ise yaralanmıştı. Olayın ardından Y.T'nin de aralarında bulunduğu 8 sanık gözaltına alınmıştı.