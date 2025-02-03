Kayseri'de Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de hafif ticari araca çarpan otomobil, mola veren aracın dışındaki 9 yaşındaki Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

03.02.2025 02:47  Güncelleme: 03:01
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KAYSERİ'de, yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı. Kaza sırasında mola veren aracın dışında bulunan iki kardeşten 9 yaşındaki Berat Efe Geldi, iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enes Geldi idaresindeki 10 BJ 949 plakalı hafif ticari araç, mola vermek için yol kenarında durdu. Aile araçta otururken, Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi, dışarı çıkıp aracın arka kısmına geçti. Bu sırada Durdu Polat yönetimindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkan aile koşarak arka tarafa geçtiklerinde, Berat Efe'yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞARAN BERAT EFE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu Polat hastaneye kaldırıldı. Aile gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada Geldi ailesinin, Mersin'den Kayseri'ye tatil için geldikleri ve geri dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin arkadan çarptığı görüldü. Hayatını kaybeden Berat Efe'nin ise iki araç arasında sıkıştığı anlar kameralar tarafında kaydedilirken, kazandan hemen sonra hafif ticari araçtan inen ailenin yerde yatan çocuğa doğru koştukları görüntülere yansıdı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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