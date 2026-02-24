Kayseri\'de Tüfekli Kavga: 2 Şüpheli Yakalandı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri'de bir parkta iki grup arasında çıkan, bir kişinin tüfekle yaralandığı kavga ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.P. (16) ile M.A. (18), yakalandı. Olayda kullanılan tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaralı F.Ç.'nin tedavisi de devam ediyor.