Kayseri'de üniversite güvenliği için Vali Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de üniversite güvenliği için Vali Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı

Kayseri\'de üniversite güvenliği için Vali Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı
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Kayseri'de üniversitelerin güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilikte gerçekleştirildi. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü'nün üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün KYK yurtlarının son durumuna ilişkin sunumlarının ardından sona erdi.

Kayseri'de üniversitelerin güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çiçek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Çiçek, kentteki üniversitelerde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmek için ilgili birimlerin her türlü tedbiri aldığını ifade etti.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının son durumuna ilişkin yapılan sunumların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de üniversite güvenliği için Vali Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de üniversite güvenliği için Vali Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı - Son Dakika
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