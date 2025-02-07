Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Daha önce polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Tutuklama - Son Dakika
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