Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kayseri'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.K. (25) ile A.Ş.Ş. (29) gözaltına alındı.

Aramalarda, 347 gram uyuşturucu ele geçirildi.