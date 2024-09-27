Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine Hapis Cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis ve 56 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.Y. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, savunmasında, suçlamayı reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.Y'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 56 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.