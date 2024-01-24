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KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayan 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayan 27 şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayıp, 223 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 27 şüpheli, operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ücret karşılığı işsiz kişiler adına banka hesapları açtırdığını ve bu kişiler üzerine GSM hattı çıkarttığını tespit etti. Şüphelilerin son 9 ayda 223 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ\'de yasa dışı bahis oynayan 27 şüpheli yakalandı
24.01.2024 - 17:40,
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KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayıp, 223 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 27 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren teknik takip sonucu şüphelilerin ücret karşılığı anlaştıkları işsiz kişiler adına bankalardan hesap açtırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bu kişiler üzerine GSM hattı çıkarttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu kişilerin hesap bilgileri üzerinden bahis oynadıkları ve bu yöntemle son 9 ayda 223 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Bu bilgiler ışığında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 27 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartı, GSM sim kartları, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayan 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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