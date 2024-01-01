Kayseri\'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı

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Kayseri'de polis ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu meydan, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.
Polis, kontrol noktalarında durdurulan araçların evrakını incelendi, sürücülere alkol testi yaptı.
Kural ihlali yapan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.
Ayrıca asayiş ekiplerince şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.
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