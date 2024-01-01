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Kayseri'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olduğu meydan, cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde araç evrakları incelendi ve sürücülere alkol testi uygulandı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, asayiş ekipleri de şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolünü yaptı.

Kayseri\'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı
01.01.2024 - 00:51,
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Kayseri'de polis ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu meydan, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Polis, kontrol noktalarında durdurulan araçların evrakını incelendi, sürücülere alkol testi yaptı.

Kural ihlali yapan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Ayrıca asayiş ekiplerince şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

Kaynak: AA
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Kayseri, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı - Son Dakika
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