Kayseri'de yolunu kaybeden 76 yaşındaki kadını polis evine teslim etti - Son Dakika
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Kayseri'de yolunu kaybeden 76 yaşındaki kadını polis evine teslim etti

Kayseri\'de yolunu kaybeden 76 yaşındaki kadını polis evine teslim etti
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Kayseri Melikgazi'de gece saatlerinde evinin yolunu kaybeden Müncibe E. (76), devriye gezen polis ekiplerince fark edilerek evine ulaştırıldı. Kadın, kendisini yalnız bırakmayan polislere teşekkür edip kahve ikramında bulunmak istedi.

KAYSERİ'de gece saatlerinde evinin yolunu kaybeden Müncibe E. (76), devriye gezen polisler tarafından fark edilip, evine ulaştırıldı. Müncibe E. polislere, "Oturun ağırlayayım, kahve yapayım size" teklifinde bulundu.

Melikgazi ilçesinde saat 03.00 sıralarında devriye görevini yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, sokakta tek başına dolaşan Müncibe E.'yi fark etti. Kadının yanına giden ekipler, yalnız yaşadığını ve evinin yolunu kaybettiğini öğrendi. Yapılan kimlik ve adres sorgulamasının ardından adresi tespit edilen Müncibe E., polis aracıyla evine götürüldü. Güvenli bir şekilde evine teslim edilen Müncibe E., kendisini yalnız bırakmayan polislere teşekkür ederek, "Oturun ağırlayayım, kahve yapayım ben size" diyerek evine davet etti. Ekipler ise teşekkür edip helallik alarak görev yerlerine döndü.

Kaynak: DHA

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