Kayseri\'de Yöresel Lezzetler Çarşısı Açılıyor

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Avrupa'daki çarşılar örnek alınarak inşa edilen "Çarşı Melikgazi"de, kentin tescilli lezzetleri pastırma, sucuk, mantı, Yamula patlıcanı, gilaburu ve Cırgalan biberi gibi ürünler satışa sunulacak.

Melikgazi Belediyesince 75 milyon liraya maliyetle yapılan ve 5 bin 900'ü kapalı 7 bin metrekare alana sahip iki katlı çarşıda, 50'ye yakın işletme hizmet verecek.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen yöresel lezzetlerin satılacağı çarşıda, aynı zamanda meyve, sebze, et, süt ve organik ürünler için de stantlar bulunacak.

Peyzaj çalışmalarının ardından hizmete girmesi planlanan çarşıda yer alacak "Sofra Melikgazi"de ise vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri olan yağlama, mantı ve fırın ağzı gibi yemekleri tadabilecek.

"Güzel sonuçlar alacağız"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, çarşı içerisinde yer alacak esnafın kurumsal olmasına dikkat edeceklerini söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yer alan projeyi, Türkiye'de ilk kez uygulayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Palancıoğlu, " Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 'Market Place' isimli meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satıldığı bir alan var. Orayı görünce çok hoşuma gitmişti. Ben de araştırma yaptım. İspanya'da da bu proje kullanılıyor. İrlanda ve İngiltere'de de olduğunu gördük. Bu projeyi biz de uygulamak istedik. Güzel sonuçlar alacağız. Esnafın ve vatandaşların şu ana kadar olumlu yaklaşımları var. Burayı da açtığımızda Türkiye'ye güzel çarşıyı kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Palancıoğlu, 4 mevsim açık olacak çarşıyla vatandaşların yöresel lezzetlere kolaylıkla ulaşabileceğini kaydetti.

Çarşıyla kooperatiflere ve üreticilere destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Orta kısımlarda meyve, sebze, baharatçılar, kuru yemişçiler, pastırma ve sucuk reyonları, alt kattaki dükkanlarımızda da şarküteri, kasap ve yöresel lezzetler satan esnafımız olacak. Alışveriş yapanlar aynı zamanda yemeklerini yiyebilecekler. 'Sofra Melikgazi' adı altında Kayseri yemeklerinin ikramı olacak. PTT ve ATM'ler de burada olacak. Kayseri'de üretilen manda yoğurdu ve kaymağı başta olmak üzere Cırgalan biberinden Erkilet kedi bacağına, Akkışla ve Bünyan'ın gilaburusuna kadar birçok yerel tescilli ürünleri belediye olarak burada vatandaşlara sunacağız."

"Maddi boyutu belediyemiz tarafından yürütüldü"

Çarşıdaki çalışmaların tamamlandığını, peyzaj düzenlemesine başladıklarını aktaran Palancıoğlu, "Yakında esnafın da yerleşmesiyle gıda ürünlerinin tamamı burada satılacak. Burayla ilgili herhangi bir yerden veya kişiden destek almadık. Maddi boyutu belediyemiz tarafından yürütüldü. Şu ana kadar 75 milyon liralık yatırım yaptık. Otopark sorunu olmayacak, otobüs ve tramvaya yakın bir yeri seçtik." dedi.

Palancıoğlu, çarşının elektrik ihtiyacının ise binanın çatısına kurulan 342 güneş enerji paneliyle karşılanacağını sözlerine ekledi.