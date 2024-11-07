Kayseri'de Yürüyüşe Saldırı Davasında Yeniden Yargılama - Son Dakika
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Kayseri'de Yürüyüşe Saldırı Davasında Yeniden Yargılama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldırı planlayan sanıkların davasında yeniden yargılama sürüyor.

07.11.2024 12:46
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Kayseri'den kiraladıkları minibüsü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan sanıklardan 18'inin Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık K.K, tutuksuz yargılanan E.K. ve bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, O.K. ve E.E'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", F.Ö'nün ise etkin pişmanlık kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatini istedi.

İki sanık savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" olduğu belirtilen O.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, O.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K'nin dosyası ayrılmıştı.

Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'nde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç, A.K. ve Ş.O'nun dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti. Mahkeme heyeti, 6 sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, önceki cezaları olan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Tarafların davayı Yargıtaya taşımasının ardından dosyaya bakan 3. Ceza Dairesi, 18 sanık hakkındaki kararı, bazı sanık avukatlarının karar duruşmasına mazeretle katılmaması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıkların dilekçelerinin dikkate alınmaması ve bazı sanıklar yönünden örgütsel faaliyetleri tespit edilememesine karşın ceza verilmesi gerekçesiyle bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Yargıtay, Güvenlik, 3-sayfa, kayseri, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Yürüyüşe Saldırı Davasında Yeniden Yargılama - Son Dakika

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