Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 Ölü - Son Dakika
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Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 Ölü

Kayseri\'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 Ölü

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangında üç işçi hayatını kaybetti. Fabrika müdürü Serkan T. ifadesinde yangının kontrolüyle ilgili sorumluluk aldığını belirtirken, yangının büyümesiyle müdahalede bulunamadıklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:46
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KAYSERİ'de mobilya fabrikasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp, ardından ev hapsi tedbiri uygulanan işletmenin müdürü Serkan T.'nin (39) ifadesi ortaya çıktı. İş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirten Serkan T., "Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde'deki bir mobilya fabrikasında geçen yıl 30 Kasım'da saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serkan T.'nin geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan fabrika müdürü Serkan T., iş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirterek, "İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen isimli şahıslar depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydılar. Yangın deponun bir ucunda çıktı. Ancak, ölenlerin çıktığı bölümde yangın başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı. Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kayseri, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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