Kayseri'den Annelere Ücretsiz Ulaşım

12.08.2025 14:52
Kayseri'de 2025'te doğum yapan annelere toplu ulaşımda 1 yıl boyunca ücretsiz biniş imkanı sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Yılı'na özel olarak hazırlanan "Anne Ulaşım Kartı Projesi" kapsamında, 2025 yılı içerisinde doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Kayseri il sınırlarında ikamet eden annelere toplu ulaşımda ücretsiz biniş imkanı tanınacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, 2025 yılı içinde doğum yapan annelere yönelik özel ulaşım desteği sunacak.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında meclis üyelerince kabul edilen proje, 1 Eylül 2025 itibarıyla annelerin hizmetine sunulacak.

Öte yandan, kart teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacak uygulamada, şehir içi toplu ulaşım araçlarında aylık 40 biniş, ilçe-Kayseri arası hatlarda ise aylık 20 biniş ücretsiz olarak sağlanacak, her ay kartlara biniş hakları otomatik olarak yüklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aile yapısının korunmasının ve desteklenmesinin sosyal belediyeciliğin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

