Kayseri’den Öğrencilere 8 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Kayseri’den Öğrencilere 8 Milyon TL Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda ihtiyaç sahibi öğrencilere 8.16 milyon TL ulaşım desteği sağladı.

16.12.2024 15:52
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşımda 8 milyon 162 bin 705 liralık katkı sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik su faturası desteği, çeşitli hizmetlerden indirim, kırtasiye ve nakdi yardım gibi desteklerini sürdürüyor.

Öğrencilere yönelik desteklerini farklı alanlarda sürdüren belediye, ulaşım desteğinde de bulunuyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilere abonman kartı verip aylık 150 binişlik yükleme yapan belediye, 3 yılda öğrencilere ulaşım konusunda 8 milyon 162 bin 705 liralık katkı sağladı.

Öğrenci abonman kartlarından Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerindeki öğrenciler faydalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri’den Öğrencilere 8 Milyon TL Destek - Son Dakika

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