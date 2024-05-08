Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 30 yeni araç teslim edildi - Son Dakika
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 30 yeni araç teslim edildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'ne 30 yeni araç teslim edildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 30 yeni araç, düzenlenen törenle ilgili birimlere teslim edildi. Vali Gökmen Çiçek, törende birlik ve beraberlik mesajı verirken, yeni araçlarla sokakların daha güvenli ve huzurlu olacağını belirtti. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da araçların temininde emeği olanlara teşekkür etti. Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Sağlık Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

08.05.2024 08:57
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü filosuna tahsis edilen 30 yeni araç, düzenlenen törenle ilgili birimlere teslim edildi.

Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni araçlarla sokakların daha güvenli ve huzurlu olacağını belirten Çiçek, "Bugün 30 aracımız Kayseri sokaklarında huzur ve güven dağıtmaya başlayacak. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Öncelikle gençlerimizi zehirlemek isteyenlere şunu söylemek istiyorum, ne yaparsanız yapın emniyetimiz ve jandarmamız sizlere göz açtırmayacak. Görülmemiş yöntemler deniyorlar ama emniyetimiz onlarla mücadele ediyor. Hiç kimsenin huzur şehri olan Kayseri'nin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da emniyetin filosuna kazandırılan araçların temininde emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yeni alınan 30 aracın anahtarları personele teslim edildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 30 yeni araç teslim edildi - Son Dakika

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