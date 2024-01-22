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Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımı son aşamaya geldi - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımı son aşamaya geldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımının son aşamaya geldiğini duyurdu. Yeni terminal binası ile yolcu kapasitesi artacak ve bölgenin potansiyeline uygun hale getirilecek. Apron alanı da genişletilerek bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önemli bir engel aşılmış olacak.

22.01.2024 - 13:26,
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapadokya turizm bölgesinin hava trafiğinde önemli yer tutan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımının çalışmalarında son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini katlayacak bir proje ortaya koyduklarını, yeni terminal binası ile yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesini 6 milyona çıkardıklarını ifade etti. İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'nci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada olan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron inşaatına, 12 Kasım 2020'de başlandığını hatırlatan Uraloğlu, toplam 51 bin metrekare üzerine kurulan yeni alan ile yolcu kapasitesinin artmasının yanında otopark, ulaşım ve konfor alanlarının da bölgenin potansiyeline uygun hale getirildiğini bildirdi.

'UÇAK PARK POZİSYONU 9'DAN 16'YA ÇIKTI'

Apron alanının 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkartıldığını belirten Uraloğlu, "Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık" dedi. Yeni terminal binasının iç ve dış hatlar ortak terminal binası olarak hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, "En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Uçak sayımız da 9 park pozisyonundan 16 park pozisyonuna çıktı. Yeni terminal binasında 6 yolcu köprüsü sayesinde yolcular yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Yeni yapılan açık ve kapalı otopark alanları ile, 831 araçlık ilave kapasite ile aynı anda 1311 araç faydalanabilecek" açıklamasında bulundu. (DHA)

Kayseri Havalimanı\'nın yeni terminal binası ve apron yapımı son aşamaya geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımı son aşamaya geldi - Son Dakika
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