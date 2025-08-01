Kayseri Hızlı Treni 2,5 Yıla Hazır!

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "2 ya da 2,5 yıl sonra Kayseri halkı hızlı trenine kavuşmuş olacak." dedi.

Elitaş, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Şantiyede yetkililerden brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Elitaş, çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Hızlı trenin Kayseri için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Elitaş, "Proje müdüründen 142 kilometreyi bulan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Çalışma tamamlandığında Ankara'dan kalkan tren 1 saat 45 dakikada Kayseri'ye ulaşmış olacak. Ankara- İstanbul arasındaki süper hızlı tren faaliyete geçince Kayseri-İstanbul arası 4 saat gibi bir süreye inecek." dedi.

Buradaki çalışmaların 2028 yılı kasım ayında bitirileceği taahhüdüyle ihale edildiğinin altını çizen Elitaş, şunları kaydetti.

"Buranın yer tahsisi 2023 yılının ağustos ayında gerçekleşmişti. Bugün üzerinden tam 2 yıl geçti. 2 yıl içerisinde imalatların yaklaşık yüzde 20'si tamamlandı. Bundan sonra daha hızlı ilerleyecektir. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Bey'le biraz önce görüştüm. Burayı 2027 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyorlar. 2 ya da 2,5 yıl sonra Kayseri halkı hızlı trenine kavuşmuş olacak. Diğer taraftan da otoyol çalışması sürüyor. İhalesi yapıldı. Burası da açılınca hem kara yoluyla hem de raylı sistemle Ankara ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak."

İncelemede Elitaş'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve bazı yetkililer eşlik etti.