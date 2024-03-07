Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Atanur Aydın Göreve Başladı

DÜ'de 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' Paneli Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi. Panelde, başarılı kadınların hikayeleri ve rol modellerin önemi ele alındı.