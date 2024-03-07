Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Atanur Aydın, görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Aydın, polis mangasını selamladı.
Kendisine çiçek takdim edilen Aydın, daha sonra makamına geçti.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'in yerine Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Atanur Aydın Göreve Başladı - Son Dakika
Düzce Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi. Panelde, başarılı kadınların hikayeleri ve rol modellerin önemi ele alındı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi. Çetin, tarım fuarlarının önemini vurgulayarak, tarım güvenliği ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığına dikkat çekildi.
Paris Moda Haftası'nda, 2024/2025 Sonbahar-Kış dönemi için tasarlanan hazır giyim koleksiyonları sergilendi. Moda dünyasının önde gelen tasarımcıları, Paris'te düzenlenen etkinlikte yeni sezonun trendlerini ve tarzlarını tanıttı.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda kaybolan hayvanlar, kayalık ve otluk arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletindeki Lushan Dağı'nda zirveden aşağıya süzülen bulutlar şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?