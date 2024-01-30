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Kayseri İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kayseri İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karabörk ve Dedebağı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
30.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:18
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Kayseri'de İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karabörk ve Dedebağı AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Karabörk, "Haber" kategorisinde Mirwais Amir'in "Yıkılan hayatlar", "Çevre Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" ve "Spor" kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" başlıklı karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydin Arik'in "Ha gayret" fotoğrafını oylayan Karabörk, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mostofa Alkharouf'un "Gece saldırısı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

İl Jandarma Komutanı Dedebağı da "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" ve "Spor" kategorisinde Alexander Manzyuk'un "Kızak köpekleri" fotoğraflarını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" karesini seçen Dedebağı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA
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