Kayseri İtfaiyesi ağustosta bin 671 olaya müdahale etti, eğitim verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağustos ayında 1671 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 19 istasyon, 57 araç ve 343 personelle hizmet veren itfaiye teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen ay boyunca 1086 yangın, 448 kurtarma, 119 trafik kazası ve 18 su baskını olmak üzere toplam 1671 vakaya müdahalede bulundu.

Ekipler ayrıca vatandaşların olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmeleri amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında 689 kişiye eğitim verdi, 87 denetim gerçekleştirdi.