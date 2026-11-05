Kayseri Kocasinan\'da 2 katlı apartmanın yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldü

KAYSERİ'de 2 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta bulunan 2 katlı apartmanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,