Kayseri Kocasinan\'da 2 katlı apartmanın yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldü

Kayseri Kocasinan'da 2 katlı apartmanın yangını yaklaşık 30 dakikada söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde 2 katlı apartmanın birinci katında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Daireyi kısa sürede kaplayan alevler, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de 2 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta bulunan 2 katlı apartmanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?