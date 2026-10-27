Kayseri Kocasinan'da otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hastanede tedavi görüyor

Kayseri Kocasinan'da otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hastanede tedavi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki gence otomobil çarptı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı genç hastanede tedavi görüyor.
S.T. (32) yönetimindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.E.'ye (19) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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