Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada Emir Can M. (20) ile kardeşi E.M. (16) bıçakla yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Emir Can M. ile kardeşi E.M., kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ağabey ile kardeşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.