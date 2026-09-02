Kayseri-Niğde kara yolunda özel halk otobüsüne minibüsün çarptığı kazada 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kayseri-Niğde kara yolunda durakta bekleyen özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüsün karıştığı kazada minibüs sürücüsü ve otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ- Niğde kara yolundaki durakta bekleyen özel halk otobüsüne minibüsün arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi. Fransa'dan gelen M.A. yönetimindeki EY 818 FT plakalı minibüs, kent merkezinden İncesu ilçesine giden ve yol üzerinde durakta bekleyen A.M. idaresindeki 38 AB 285 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü M.A. ve otobüste yolcu olarak bulunan A.S. ile T.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü ise ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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