Kayseri OSB'de Ruhsat Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri OSB'de Ruhsat Toplantısı Düzenlendi

Kayseri OSB, sanayicilere işyeri ruhsatı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

16.01.2025 15:50
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından sanayicilere yönelik işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı konulu bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

OSB Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen ve sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, yönetim kurulu üyeleri Zafer Baktır, Nuri Çetinçağlar ve Selim Narin, denetim kurulu üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Danışman Kamil Akçadırcı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ve getirilen yeni şartlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Kayseri OSB sanayicisinin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde adımlar attıklarını belirten Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından süre uzatımı ve ücretlerde indirim yapıldığının kendilerine aktarıldığını bildirdi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Yapılan değişikliklere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyoruz. Kayseri OSB sanayicisi bundan sonraki süreçte 31 Ocak tarihine kadar Mekansal Yönetim ve Dijitalleştirme Projesi (MEYDİP) kapsamında başvurularını yapmalı. Uygulamaya esas detaylı bilgilendirmeye Kayseri OSB'nin web sitesinden ulaşılabilir, ayrıca tüm sanayicilerimize mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri OSB'de Ruhsat Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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