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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda gerçekeleşen programda Akay, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akay, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 25 milyon ton şeker pancarı, 3,5 milyon tona yakın da şeker üretildiğini söyledi.

Hafik'te üretilen pancarda şeker oranının yüksek olduğunu vurgulayan Akay, şöyle devam etti:

"Biz şeker sektörü olarak Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığımız gibi yurt dışına ihraç imkanı ortaya çıktı. Önceki yıllarda ülkedeki şeker sorunundan dolayı bakanlık şeker ihracatını yasaklamıştı. Geçtiğimiz aylarda şeker ihracatına izin verildi. Biz Kayseri Şeker olarak toplamda 77 bin ton ihraç şekeri üretmiştik. Şu ana kadar bunun yarısını ihraç etme imkanı bulduk. Suriye başta olmak üzere Irak, Gürcistan gibi ülkelere şeker ihraç ediyoruz. Önceki yıllarda 13 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştik."

Programa Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Belediye Başkanı Habip Görler de katıldı.