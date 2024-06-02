Kayseri Pınarbaşı'nda Seçimler Güvenlik Önlemleri Altında Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Pınarbaşı'nda Seçimler Güvenlik Önlemleri Altında Devam Ediyor

Geniş Video İzle

YSK'nın yerel seçimi yenileme kararı aldığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçimler yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor. Seçmenler, x-ray cihazlarından geçerek oy kullanacakları kabinlere yönlendiriliyor. İlçede adliye binasına giden yol güvenlik amacıyla kapatıldı ve bin 600 polis görev yapıyor.

02.06.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: KADİR DEVİR   KAMERA: ONUR BİNGÖL

(KAYSERİ) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimi yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda, seçimler yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor.

İlçede sabah 08.00'de başlayan seçimler için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seçmenler, okullardaki x-ray cihazlarından geçerek binalara girdi ve kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından oy kullanacakları kabinlerine geçti.

İlçe Adliye Binasına giden yol güvenlik amacıyla kapatıldı

İlçede güvenlik sebebiyle adliye binasına güzergahındaki yollar polis tarafından bariyerlerle kapatıldı. Adliye çevresindeki sokaklara TOMA'lar konuşlandırıldı.

İlçede yaklaşık bin 600 polis görev yapıyor

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bin 600'e yakın polisin görevlendirildiği, Kayseri'den de ilçeye polis takviyesi yapıldığı öğrenildi. Oy kullanılan okulların çevrelerinde de polisler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri Pınarbaşı\'nda Seçimler Güvenlik Önlemleri Altında Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Kayseri Pınarbaşı, Kayseri, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Pınarbaşı'nda Seçimler Güvenlik Önlemleri Altında Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:41 İstanbul’da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
13:53 Mourinho, Bellingham ile Fenerbahçe hakkında konuştu Mourinho, Bellingham ile Fenerbahçe hakkında konuştu
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:10 Yargıtay’dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar Yargıtay'dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 13:59:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Pınarbaşı'nda Seçimler Güvenlik Önlemleri Altında Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement