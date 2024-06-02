Kayseri Pınarbaşı\'nda Seçimler Güvenlik Önlemleri Altında Devam Ediyor

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HABER: KADİR DEVİR KAMERA: ONUR BİNGÖL

(KAYSERİ) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimi yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda, seçimler yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor.

İlçede sabah 08.00'de başlayan seçimler için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seçmenler, okullardaki x-ray cihazlarından geçerek binalara girdi ve kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından oy kullanacakları kabinlerine geçti.

İlçe Adliye Binasına giden yol güvenlik amacıyla kapatıldı

İlçede güvenlik sebebiyle adliye binasına güzergahındaki yollar polis tarafından bariyerlerle kapatıldı. Adliye çevresindeki sokaklara TOMA'lar konuşlandırıldı.

İlçede yaklaşık bin 600 polis görev yapıyor

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bin 600'e yakın polisin görevlendirildiği, Kayseri'den de ilçeye polis takviyesi yapıldığı öğrenildi. Oy kullanılan okulların çevrelerinde de polisler geniş güvenlik önlemleri aldı.