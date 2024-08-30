Kayseri Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon düzenledi

Kayseri Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon düzenledi

Kayseri Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde bir resepsiyon düzenledi. Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı. Vali Çiçek, konuşmasında zafer bayramının 102. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu dile getirdi. Programda tiyatro oyunu sahnelendi ve çeşitli siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve davetliler yer aldı.

30.08.2024 23:16
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Kayseri Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda konuşan Vali Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatanın işgal edildiği yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin yek vücut olarak karanlıkları yırttığını ifade eden Çiçek, Tarihi Kayseri Lisesi'nin o dönemlerde mezun veremediğini hatırlattı.

Kahraman bir okulda bulunduklarını belirten Çiçek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Türk halkının refahı ve Türkiye'nin istikbali ve istiklali için canlarını feda eden tüm şehitleri sevgi ve saygıyla andı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri kent protokolüyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Vatan savunmasında şehit ve gazi olan askerleri minnetle yad ettiklerini ifade eden Akar, "Günümüzde hudutlarımızda ve sınır ötesinde ülkemize ve milletimize karşı olası her türlü tedbire karşı Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir mücadele veriyor ve vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte "Onlar daha çocuktu" adlı tiyatro oyunu, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından alanda kurulan platformda sahnelendi.

Resepsiyona, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon düzenledi - Son Dakika

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