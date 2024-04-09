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Kayseri Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murad Cahit Cıngı, CHP Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Çiçek, törende, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Kayseri olarak deprem bölgesi için seferber olduklarını belirten Çiçek, deprem bölgesine yardım olup yağmaya çalıştıklarını anlattı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin daha dikkatli olmasını isteyen Çiçek, "Kayserililere özellikle vermek istediğim mesaj, biz her bayramda çok büyük acılar yaşıyoruz. Yollarda çok vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafik kazalarında gerçekten içimiz yanıyor. 1,5 milyon nüfusu olan bu şehirden hem çevre illere gidecek hem de çevre illerden buraya gelecek hemşehrilerimize dikkatli olmalarını, özellikle emniyet kemerlerini bağlamalarını hassasiyetle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ve beraberindekiler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.